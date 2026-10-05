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ЦСКА изучает возможность трансфера полузащитника "Спартака" - источник

Игрок "Спартака" может перейти в другой московский клуб.
Фото: РФС / Сборная России
По данным источника, ЦСКА изучает возможность трансфера полузащитника Данилы Пруцева из "Спартака" этой зимой. Сообщается, что сам игрок, отступные за которого составляют 10 млн евро, пока не планирует менять клубную прописку.

Действующий контракт 26-летнего хавбека с нынешним клбуом рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне Пруцев принял участие в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых провел на поле 496 минут, забил два мяча и отдал один голевой пас.

Источник: журналист Иван Карпов

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