Генич дал прогноз на матч Россия - Нигерия

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Нигерии.

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Генич считает маловероятным, что россиянам удастся в пятой встрече подряд сохранить свои ворота в неприкосновенности.- Карпин наверняка разумно распределит игровое время, чтобы перед клубными матчами все получили дозированную нагрузку.Перед встречей с Нигерией команда Карпина обыграла Иран - 2:0 и Намибию - 6:0. С нигерийцами россияне уже встречались в Москве более года назад - матч на стадионе "Лужники" завершился со счётом 1:1. Новая игра состоится 6 октября в Нижнем Новгороде.