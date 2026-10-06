Генич дал прогноз на матч Россия - Нигерия

- Карпин наверняка разумно распределит игровое время, чтобы перед клубными матчами все получили дозированную нагрузку.
Но не верится, что пятый матч подряд сборная России не пропустит. Скорее всего, команда пропустит, но свой момент тоже найдёт, - цитирует Генича "РБ Спорт".
Перед встречей с Нигерией команда Карпина обыграла Иран - 2:0 и Намибию - 6:0. С нигерийцами россияне уже встречались в Москве более года назад - матч на стадионе "Лужники" завершился со счётом 1:1. Новая игра состоится 6 октября в Нижнем Новгороде.