Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Босния и Герцеговина
21:45
ПольшаНе начат
Черногория
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ТурцияНе начат
Кипр
21:45
ЛатвияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГрузияНе начат
Украина
21:45
ВенгрияНе начат
Румыния
21:45
ШвецияНе начат
Франция
21:45
БельгияНе начат

Экс-глава "Спартака": продление Барко вызывает опасения

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о продлении соглашения Эсекьеля Барко с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Червиченко опасается, что аргентинец потеряет мотивацию после переподписания контракта.

"У меня в таких историях всегда опасения: когда латиноамериканцы подписывают подобные контракты, они потом резко прекращают хорошо играть.
Контракт подписал, выдавил по максимуму, а зачем теперь играть? Теперь можно и дурака повалять", - сказал Червиченко "Чемпионату".

Сегодня, 5 октября, стало известно, что 27-летний хавбек Эсекьель Барко подписал новое соглашение с московским "Спартаком". Оно рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне за клуб хавбек провел 6 матчей, отличился одним голом и одной результативной передачей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится