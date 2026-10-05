Экс-глава "Спартака": продление Барко вызывает опасения

"У меня в таких историях всегда опасения: когда латиноамериканцы подписывают подобные контракты, они потом резко прекращают хорошо играть.Контракт подписал, выдавил по максимуму, а зачем теперь играть? Теперь можно и дурака повалять", - сказал Червиченко "Чемпионату".
Сегодня, 5 октября, стало известно, что 27-летний хавбек Эсекьель Барко подписал новое соглашение с московским "Спартаком". Оно рассчитано до лета 2030 года.
В текущем сезоне за клуб хавбек провел 6 матчей, отличился одним голом и одной результативной передачей.