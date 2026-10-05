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Кахигао раскрыл подробности продления контракта с Барко

Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао прокомментировал продление соглашения с Эсекьелем Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Спортивный директор красно-белых сообщил, что условия контракта были согласованы задолго до официального объявления.

"Обе стороны хотели, чтобы это произошло. Поэтому сейчас счастливы и игрок, и клуб. Важно отметить, что все детали контракта были согласованы с представителями Барко много месяцев назад.
Но мы должны были убедиться, что все технические нюансы соблюдены, поэтому случилась такая пауза", - сказал Кахигао пресс-службе клуба.

Эсекьель Барко перешел из аргентинского "Ривер Плейта" в московский "Спартак" летом 2024 года. Всего за столичный клуб хавбек провел 79 игр, забил 23 гола и отдал 19 голевых передач. Новое соглашение 27-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2029/2030. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

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