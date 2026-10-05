"Абы куда не поедет". Агент Тюкавина допустил уход футболиста из "Динамо" зимой

- Если зимой будет предложение, то мы сядем и поговорим. Абы куда он не поедет.
Нет такого, что он прям рвётся уйти из "Динамо". Ещё многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если "Динамо" будет бороться за золото, то до лета точно доиграем, - цитирует представителя футболиста "СЭ".
За первую команду "Динамо" Тюкавин провёл 192 встречи и набрал 102 результативных действия - 66 голов и 36 передач. Контракт воспитанника клуба действует до 2030 года, а его рыночную стоимость оценивают в 17 млн евро.