Матчи Скрыть

"Оренбург" представил нового исполнительного директора клуба

Продолжаются изменения в руководящем составе оренбуржцев.
Фото: ФК "Оренбург"
Кирилл Коровкин назначен на должность исполнительного директора "Оренбурга", информирует пресс-служба клуба.

Ранее Коровкин возглавлял юридическую службу ХК "Локомотив" (Ярославль), С 2022 по 2026 год работал руководителем отдела по спортивной работе и лицензированию и заместителем генерального директора ФК "Сочи".

Ранее сегодня, 25 августа, оренбуржцы объявили, что Андрей Орлов стал новым советником президента по спортивным вопросам.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится