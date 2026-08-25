Кирилл Коровкин назначен на должность исполнительного директора "Оренбурга", информирует пресс-служба клуба.
Ранее Коровкин возглавлял юридическую службу ХК "Локомотив" (Ярославль), С 2022 по 2026 год работал руководителем отдела по спортивной работе и лицензированию и заместителем генерального директора ФК "Сочи".
Ранее сегодня, 25 августа, оренбуржцы объявили, что Андрей Орлов стал новым советником президента по спортивным вопросам.
"Оренбург" представил нового исполнительного директора клуба
Продолжаются изменения в руководящем составе оренбуржцев.
Фото: ФК "Оренбург"