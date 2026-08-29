Как пишет в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, греческий клуб намерен арендовать 27-летнего защитника с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. Стороны завершают согласование сделки.
На замену бразильцу "Краснодар" рассматривает Майсона Родригеса из "Униона" Санта-Фе. Его трансфер может обойтись российскому клубу в 3,9 миллиона евро.
Коста перешёл в "Краснодар" в 2024 году за 7,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник потерял место в основном составе и принял участие лишь в двух матчах.
Диего Коста близок к переходу из "Краснодара" в ПАОК - источник
Диего Коста может покинуть "Краснодар" и продолжить карьеру в ПАОК.
Фото: ФК "Краснодар"