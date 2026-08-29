Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Краснодар
17:30
РостовНе начат
Ахмат
20:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
20:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
16:00
КАМАЗНе начат
Арсенал Тула
17:00
УралНе начат
Текстильщик
17:00
ВелесНе начат

Диего Коста близок к переходу из "Краснодара" в ПАОК - источник

Диего Коста может покинуть "Краснодар" и продолжить карьеру в ПАОК.
Фото: ФК "Краснодар"
Как пишет в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, греческий клуб намерен арендовать 27-летнего защитника с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. Стороны завершают согласование сделки.

На замену бразильцу "Краснодар" рассматривает Майсона Родригеса из "Униона" Санта-Фе. Его трансфер может обойтись российскому клубу в 3,9 миллиона евро.

Коста перешёл в "Краснодар" в 2024 году за 7,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник потерял место в основном составе и принял участие лишь в двух матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится