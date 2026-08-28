Пономарев: расстроили меня "армейцы" сильно

"Расстроили меня "армейцы" сильно: могли спокойно 2:0 выиграть, но сами себе привезли два мяча. Как такое может быть? Как так можно было сыграть в обороне и отдать мяч чужому игроку? Возились-возились с мячом и пропустили. Нельзя так играть обороне, нельзя так ошибаться. Нужно играть более компактно и дисциплинированно. Тогда будет всё в порядке.
По игре же "армейцы" смотрелись неплохо. Жаль только очень, что травму Кисляк получил. Безусловно, это потеря. И где-то как раз немного растерялся ЦСКА, когда он травму получил.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info