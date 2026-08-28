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Пономарев: расстроили меня "армейцы" сильно

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью армейцев в матче шестого тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ПФК ЦСКА
"Расстроили меня "армейцы" сильно: могли спокойно 2:0 выиграть, но сами себе привезли два мяча. Как такое может быть? Как так можно было сыграть в обороне и отдать мяч чужому игроку? Возились-возились с мячом и пропустили. Нельзя так играть обороне, нельзя так ошибаться. Нужно играть более компактно и дисциплинированно. Тогда будет всё в порядке.

По игре же "армейцы" смотрелись неплохо. Жаль только очень, что травму Кисляк получил. Безусловно, это потеря. И где-то как раз немного растерялся ЦСКА, когда он травму получил.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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