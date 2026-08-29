"Спартак" им не конкурент? Да, "Спартак" - конкурент "Краснодару" за чемпионство". Бубнов - о словах Дивеева

"Дивеев… Не знаю, что он подразумевал, когда сказал, что "Спартак" — не конкурент. Он прав в чем? Я не знаю, он это понял или нет, что "Спартак" им не конкурент. "Спартак" — конкурент "Краснодару" за чемпионство, за золотые медали.
А вам конкурент… Вы даже не знаете, потому что это команда, которая будет бороться за третье место. Махачкала и ЦСКА. В моем понимании вы уже не боретесь за золото после 5-го тура", - сказал Бубнов.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" встречался на выезде с московским "Спартаком". Центральный матч прошлого тура проходил на "Лукойл Арене" в Москве и завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 0:2. Это поражение стало вторым для действующего чемпиона страны в текущем чемпионате.
Напомним, после игры защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев заявил, что не считает красно-белых претендентом на чемпионство.
"Зенит" на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 9 набранными очками в своем активе.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"