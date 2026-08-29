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Ещенко: сейчас «Спартак» лучший в чемпионате по игре

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с Rusfootball.info высказался об игре красно-белых в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Москвичи занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками, уступая лишь «Краснодару», который набрал 15 очков.

«Пока что мне нравится то, как всё идёт у «Спартака». Команда на ходу, игроки приняли идеи Карседо. И видно, что внутри коллектива всё в порядке. На мой взгляд, сейчас «Спартак» лучший в РПЛ по игре. Надеюсь, они и дальше продолжат в том же духе. Пока всё очень хорошо», — сказал Ещенко.

Следующий матч чемпионата «Спартак» проведёт 30 августа дома против «Оренбурга».

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