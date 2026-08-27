В УЕФА обозначили позицию по возвращению России на международную арену

"Посмотрим, что будет с юниорами, но что касается взрослых - не думаю, что мы сможем что-либо сделать до завершения военного конфликта. Мы надеемся, что он остановится, но мы надеемся на это вот уже четыре года", - сказал Чеферин в видео на Youtube-канале The Rest Is Politics: Leading и The Rest Is Football.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 35-е место в рейтинге сборных ФИФА.