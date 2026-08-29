В июле Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило четырех футболистов Российской Премьер-Лиги.
Ими стали два игрока "Факела" — хавбек Вячеслав Якимов и защитник Юрий Журавлев, а также два футболиста махачкалинского "Динамо" — защитники Сослан Кагермазов и Темиркан Сундуков.
25 июля в Воронеже состоялся матч 1-го тура чемпионата России, в котором "Факел" проиграл на своем поле махачкалинскому "Динамо" (1:2).
Источник: ТАСС
В июле было проверено на допинг четыре игрока РПЛ
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле провело тестирование четырех футболистов РПЛ.
Фото: РПЛ