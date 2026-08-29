"Локомотив" - "Динамо": во сколько и на каком канале смотреть центральный матч 6 тура РПЛ

Центральный матч шестого тура РПЛ между московскими "Локомотивом" и "Динамо" состоится сегодня, 29 августа. Столичное дерби пройдет на "РЖД Арене" и начнется в 20:00 по местному времени. Главным арбитром назначен Иван Абросимов. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.
"Железнодорожники" набрали три очка и находятся на 14-й строчке в турнирной таблице после пяти сыгранных туров. Бело-голубые занимают 7-е место в чемпионате, имея в своем активе 7 баллов.