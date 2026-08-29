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ЦСКА планирует приобрести вингера "Америки" и сборной Уругвая - источник

26-летний уругваец может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
По данным источника, московский ЦСКА хочет подписать крайнего нападающего "Америки" и сборной Уругвая Брайана Родригеса.

Родригес защищает цвета мексиканского клуба с лета 2022 года. Контракт 26-летнего футболиста действует до июня 2029 года. На счету уругвайского вингера 157 матчей за команду во всех турнирах, в которых он забил 42 мяча и сделал 28 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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