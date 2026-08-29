В эти минуты завершается матч 6-го тура РПЛ, в котором "Зенит" встречается на выезде с "Факелом". Игра проходит в Воронеже, на данный момент счет не открыт - 0:0.
На 85-й минуте петербургская команда осталась в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Игорь Дивеев.
Напомним, в прошлом туре против "Спартака" в составе сине-бело-голубых был удален нападющий Максим Глушенков.
"Зенит" во втором туре подряд остается в меньшинстве
Петербуржцы будут доигрывать матч с "Факелом" в десятером.
Фото: ФК "Зенит"