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"Зенит" во втором туре подряд остается в меньшинстве

Петербуржцы будут доигрывать матч с "Факелом" в десятером.
Фото: ФК "Зенит"
В эти минуты завершается матч 6-го тура РПЛ, в котором "Зенит" встречается на выезде с "Факелом". Игра проходит в Воронеже, на данный момент счет не открыт - 0:0.

На 85-й минуте петербургская команда осталась в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Игорь Дивеев.

Напомним, в прошлом туре против "Спартака" в составе сине-бело-голубых был удален нападющий Максим Глушенков.

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