"Ливерпуль" вырвал дома ничью с "Ноттингем Форест", дважды уступая в счете

"Ливерпуль" поделил очки с "Ноттингем Форест" в матче 2-го тура АПЛ (2:2).

Фото: ФК "Ливерпуль"

Завершился матч второго тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест". Игра проходила на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась вничью со счетом 2:2.



Хозяевам поля пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. В составе команды Андони Ираолы отличились нападающие Александер Исак и Виктор Муньос, забившие на 60-й и 82-й минутах.



Таким образом "Ливерпуль" во втором туре подряд не смог одержать победу. Ранее "красные" поделили на выезде очки с "Ньюкаслом" (2:2).

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Ноттингем Форест