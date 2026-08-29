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"Зенит" победил идущий последним "Факел", забив на 90+3-й минуте с пенальти

"Зенит" вырвал в гостях победу над "Факелом" в 6-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
На 85-й минуте гости остались в десятером, однако все же смогли вырвать три очка. На 90+3-й минуте пенальти реализовал форвард Александр Соболев.

Таким образом петербургская команда набрала 12 очков.

Чемпионат России

6 тур

Гол: Соболев, 90+3 (пен).

"Факел": Фролкин, Габараев, Журавлёв, Бардачёв, Тодорович (Багамаев, 86), Альшин (Ковалёв, 48), Сутормин (Якимов, 67), Нетфуллин, Магомедов (Юрганов, 86), Гиоргобиани, Гнапи (Турищев, 67).

"Зенит": Адамов, Алип, Вега (Андраде, 66), Дивеев, Мантуан, Барриос (Ерохин, 78), Луис Энрике, Джон Джон (Караваев, 65), Кондаков, Карпукас, Фелипе Аугусто (Соболев, 65).

Предупреждения: Магомедов, 20.

Удаление: Дивеев, 85.

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