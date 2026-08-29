"Зенит" победил идущий последним "Факел", забив на 90+3-й минуте с пенальти

Фото: ФК "Зенит"

На 85-й минуте гости остались в десятером, однако все же смогли вырвать три очка. На 90+3-й минуте пенальти реализовал форвард Александр Соболев.Таким образом петербургская команда набрала 12 очков.: Соболев, 90+3 (пен).: Фролкин, Габараев, Журавлёв, Бардачёв, Тодорович (Багамаев, 86), Альшин (Ковалёв, 48), Сутормин (Якимов, 67), Нетфуллин, Магомедов (Юрганов, 86), Гиоргобиани, Гнапи (Турищев, 67).: Адамов, Алип, Вега (Андраде, 66), Дивеев, Мантуан, Барриос (Ерохин, 78), Луис Энрике, Джон Джон (Караваев, 65), Кондаков, Карпукас, Фелипе Аугусто (Соболев, 65).: Магомедов, 20.: Дивеев, 85.