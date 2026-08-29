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Червиченко: "Зенит" пребывает в игровом и ментальном кризисе

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу "Зенита" над "Факелом" в шестом туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Факел"
- Ну, повезло, в меньшинстве вырвали победу. На самом деле они несколько раз в штангу попали, поэтому на победу, наверное, всё же наиграли. Но сама по себе игра с одним из аутсайдеров...

На мой взгляд, "Зенит" хоть и карабкается, но все равно пребывает в игровом и ментальном кризисе. Тем не менее боролись до конца - молодцы.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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