Самедов: в качестве игры "Краснодар" превосходит "Зенит"

"Мне кажется, в качестве игры "Краснодар" превосходит тот же "Зенит". Потому что, мне кажется, у "Зенита" в начале [сезона] вообще какие-то глобальные проблемы", - сказал Самедов "Чемпионату".
После 6 сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 18 набранными очками, на второй строчке располагается московский "Спартак" с 13 очками, тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с 12 баллами в своем активе.
Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами Российской Премьер-Лиги.