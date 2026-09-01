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Самедов: в качестве игры "Краснодар" превосходит "Зенит"

Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов сравнил игру "Краснодара" и "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"
"Мне кажется, в качестве игры "Краснодар" превосходит тот же "Зенит". Потому что, мне кажется, у "Зенита" в начале [сезона] вообще какие-то глобальные проблемы", - сказал Самедов "Чемпионату".


После 6 сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 18 набранными очками, на второй строчке располагается московский "Спартак" с 13 очками, тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с 12 баллами в своем активе.

Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами Российской Премьер-Лиги.

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