Об этом сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.
Ду Кейрос выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2023 года. Всего за клуб полузащитник провел 16 матчей и забил 1 гол. Соглашение 26-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года.
"Сабах" - чемпион Азербайджана прошедшего сезона, команда набрала 78 очков в 33 матчах.
Ду Кейрос из "Зенита" перейдет в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов - источник
Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос продолжит карьеру в "Сабахе" из Азербайджана.
Фото: ФК "Зенит"