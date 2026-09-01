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Ду Кейрос из "Зенита" перейдет в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов - источник

Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос продолжит карьеру в "Сабахе" из Азербайджана.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Ду Кейрос выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2023 года. Всего за клуб полузащитник провел 16 матчей и забил 1 гол. Соглашение 26-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года.

"Сабах" - чемпион Азербайджана прошедшего сезона, команда набрала 78 очков в 33 матчах.

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