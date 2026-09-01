Глебов высказался о травмированных игроках ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

"Когда ты после каждого матча теряешь по одному такому футболисту, конечно, расстраиваешься и ждешь лучшего. Но у нас есть игроки, которые могут их заменить, они должны показать свои лучшие качества", - сказал Глебов " Матч ТВ ".

На 20-й минуте матча шестого тура РПЛ с "Акроном" получил повреждение полузащитник "армейцев" Матвей Кисляк. Футболист не смог продолжить игру и вынужден был покинуть поле. Вместо него на поле вышел Данила Козлов. Матч закончился вничью со счетом 2:2.Ранее на долгий срок выбыли Мойзес и Дмитрий Баринов.