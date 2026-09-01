Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
ЛокомотивНе начат
Факел
18:00
КраснодарНе начат
Ростов
20:45
ЦСКАНе начат

Глебов высказался о травмированных игроках ЦСКА

Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал ситуацию с травмированными игроками в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Когда ты после каждого матча теряешь по одному такому футболисту, конечно, расстраиваешься и ждешь лучшего. Но у нас есть игроки, которые могут их заменить, они должны показать свои лучшие качества", - сказал Глебов "Матч ТВ".


На 20-й минуте матча шестого тура РПЛ с "Акроном" получил повреждение полузащитник "армейцев" Матвей Кисляк. Футболист не смог продолжить игру и вынужден был покинуть поле. Вместо него на поле вышел Данила Козлов. Матч закончился вничью со счетом 2:2.

Ранее на долгий срок выбыли Мойзес и Дмитрий Баринов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится