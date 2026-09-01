Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
ЛокомотивНе начат
Факел
18:00
КраснодарНе начат
Ростов
20:45
ЦСКАНе начат

Футбольный агент: для Талалаева сейчас реальный сигнал, что он должен сбавить обороты

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поведении Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Балтика"
"Если он сделает такое ещё раз, то они плюнут на результаты, на то, что он как тренер топ, что "Балтика" – топ и продолжает такой быть. Поэтому для Талалаева сейчас реальный сигнал, что он должен сбавить обороты", - сказал Гурцкая в выпуске "Это футбол, брат!".


КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.

На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.

Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с десятью очками занимает пятое место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится