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Защитник "Динамо": мы понимаем идеи Шварца, он доносит их очень четко

Защитник "Динамо" Рубенс высказался о главном тренере бело-голубых Сагдро Шварце.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Могу сказать, что мы уже команда Сандро, уже играем в футбол Шварца. Мы понимаем его идеи, он доносит их очень четко. Поэтому все футболисты хорошо понимают, что должны делать на поле", - сказал рубенс "Матч ТВ".


Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года. Специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка России.

После шести сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе

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