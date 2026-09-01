Защитник "Динамо": мы понимаем идеи Шварца, он доносит их очень четко

"Могу сказать, что мы уже команда Сандро, уже играем в футбол Шварца. Мы понимаем его идеи, он доносит их очень четко. Поэтому все футболисты хорошо понимают, что должны делать на поле", - сказал рубенс "Матч ТВ".
Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года. Специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка России.
После шести сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе