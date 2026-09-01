"Талалаев ведет себя как мальчуган со двора" Созин жестко прошелся по тренеру "Балтики"

Экс-член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с Rusfootball.info высказался о поведении Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с "Рубином".

Фото: ФК "Балтика"

"Поведение Талалаева на бровке напоминает мне поведение какого-то мальчугана во дворе, по-другому и не скажешь. Так нельзя себя вести!

На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.Тренер – лицо команды, а он ведет себя как шпана. Ему нужно повзрослеть, думаю. Хочешь что-то доказать – настрой команду и пусть они выносят всех и вся. А вот эти дешевые понты нужно оставить в стороне. Он неплохой тренер, но, думаю, еще пару таких выходок, и "Балтика" просто возьмет и уберет его", – сказал Созин.КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.