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Джику - о первом матче в РПЛ: получил по полной программе

Защитник "Спартака" Александер Джику после первого сезона в России сравнил особенности РПЛ и французской Лиги 1.
Фото: ФК "Спартак"
Ганец отметил высокую интенсивность единоборств в чемпионате России, однако в тактическом плане поставил французский турнир выше.

- Я был весьма удивлен в своем первом же матче - дерби против московского "Динамо". Получил по полной программе: уже на первых минутах мне разбили нос, потом было еще несколько очень жестких стыков. Пожалуй, требования к атлетизму и умению вести единоборства здесь действительно даже повыше, чем в Лиге 1. Здесь часто играют только на контратаках. И "Спартак" - один из немногих, кто, как лучшие во Франции, стремится много владеть мячом, атаковать позиционно, - приводит слова Джику пресс-служба "Спартака".

В нынешнем сезоне 31-летний защитник сыграл за красно-белых шесть матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. После шести туров "Спартак" с 13 очками идёт вторым в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

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