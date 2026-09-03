Джику - о первом матче в РПЛ: получил по полной программе

Фото: ФК "Спартак"

- Я был весьма удивлен в своем первом же матче - дерби против московского " Динамо ". Получил по полной программе: уже на первых минутах мне разбили нос, потом было еще несколько очень жестких стыков. Пожалуй, требования к атлетизму и умению вести единоборства здесь действительно даже повыше, чем в Лиге 1. Здесь часто играют только на контратаках. И " Спартак " - один из немногих, кто, как лучшие во Франции, стремится много владеть мячом, атаковать позиционно, - приводит слова Джику пресс-служба "Спартака".

Ганец отметил высокую интенсивность единоборств в чемпионате России, однако в тактическом плане поставил французский турнир выше.В нынешнем сезоне 31-летний защитник сыграл за красно-белых шесть матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. После шести туров "Спартак" с 13 очками идёт вторым в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.