Ахметзянов - о потасовке с "Рубином": если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел

- Там нехорошо повел себя игрок команды соперника Велдин Ходжа. Забив гол, он начал показывать нашей трибуне определенные вещи, которые никому нельзя делать. У них были свои болельщики, он мог показывать любые жесты в их адрес, но никак не в адрес наших фанатов. Так делать нельзя, поэтому и возник конфликт. Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти "Рубин" оказался сильнее - 4:2. В четвёртом туре Кубка России соперники снова встретятся 15 октября, на этот раз в Казани.