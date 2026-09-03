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Ахметзянов - о потасовке с "Рубином": если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов объяснил причины потасовки, произошедшей во время серии пенальти в матче Кубка России с "Рубином".
Фото: ФК "Оренбург"
Наставник остался недоволен поведением полузащитника казанцев Велдина Ходжи, который после реализованного удара показал жесты в сторону болельщиков хозяев.

- Там нехорошо повел себя игрок команды соперника Велдин Ходжа. Забив гол, он начал показывать нашей трибуне определенные вещи, которые никому нельзя делать. У них были свои болельщики, он мог показывать любые жесты в их адрес, но никак не в адрес наших фанатов. Так делать нельзя, поэтому и возник конфликт. Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти "Рубин" оказался сильнее - 4:2. В четвёртом туре Кубка России соперники снова встретятся 15 октября, на этот раз в Казани.

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