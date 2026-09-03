Ахметзянов - о потасовке с "Рубином": если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов объяснил причины потасовки, произошедшей во время серии пенальти в матче Кубка России с "Рубином".

Фото: ФК "Оренбург"

- Там нехорошо повел себя игрок команды соперника Велдин Ходжа. Забив гол, он начал показывать нашей трибуне определенные вещи, которые никому нельзя делать. У них были свои болельщики, он мог показывать любые жесты в их адрес, но никак не в адрес наших фанатов. Так делать нельзя, поэтому и возник конфликт. Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".