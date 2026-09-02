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Текстильщик - Торпедо. 4 сентября 2026 19:30

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Стадион: Текстильщик
Иваново

            
 Первая лига

10 тур
   
        

        
        
        	

	




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Текстильщик Торпедо Первая лига

     
        
        





        

            
                
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