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Зобнин объяснил, почему пока не рассчитывает на вызов в сборную России

Капитан "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своей ситуации со сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
32-летний полузащитник дал понять, что при нынешних обстоятельствах не рассчитывает на вызов в национальную команду.

- Я в "Спартаке" играю почти в каждом матче. А если ещё и в сборную буду вызываться… Тут нужно понимать свои возможности. Пауза на сборные будет большая? Вот отдохну наконец! - передаёт слова Зобнина "Матч ТВ".

Футболист также рассказал, что ранее обсуждал этот вопрос с Валерием Карпиным. По словам Зобнина, пока сборная находится в нынешнем положении, вызывать его в национальную команду не планируют. Последний раз хавбек получал приглашение в сборную России в 2021 году.

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за "Спартак" девять матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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