Зобнин объяснил, почему пока не рассчитывает на вызов в сборную России

- Я в "Спартаке" играю почти в каждом матче. А если ещё и в сборную буду вызываться… Тут нужно понимать свои возможности. Пауза на сборные будет большая? Вот отдохну наконец! - передаёт слова Зобнина "Матч ТВ".
Футболист также рассказал, что ранее обсуждал этот вопрос с Валерием Карпиным. По словам Зобнина, пока сборная находится в нынешнем положении, вызывать его в национальную команду не планируют. Последний раз хавбек получал приглашение в сборную России в 2021 году.
В нынешнем сезоне Зобнин провёл за "Спартак" девять матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.