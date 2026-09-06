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"Барселона" разгромила в гостях "Валенсию", забив пять безответных мячей

"Барселона" одержала на выезде крупную победу над "Валенсией" в матче 4-го тура Ла Лиги (5:0).
Фото: ФК "Барселона"
Завершился матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" принимала у себя дома "Барселону". Игра проходила на стадионе "Месталья" в Валенсии и завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0. Забитыми голами отличились вингеры Ламин Ямаль, оформивший дубль, и Рафинья, а также полузащитники Фермин Лопес и Педри.

Каталонская команда набрала по итогам тура 12 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей на три балла.

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