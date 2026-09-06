Гол Мостового принёс "Локомотиву" победу над "Балтикой"

Железнодорожники в гостях минимально обыграли калининградскую "Балтику" в матче седьмого тура - 1:0.
Единственный мяч встречи был забит на 85-й минуте. Автором победного гола стал Андрей Мостовой, который перебрался в московский клуб несколько дней назад из "Зенита".
Чемпионат России
7 тур
Гол: Мостовой, 85.
"Балтика": Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Мурид (Беликов, 79), Мендель (Шильцов, 89), Титков (Муфи, 61), Поспелов (М. Петров, 46), Оффор (Хиль, 46).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Ньямси (Погостнов, 60), Монтес (Ненахов, 46), Морозов, Бабкин, Бакаев (Комличенко, 74), Еремеев, Мостовой, Пиняев (Раков, 60), Руденко.
Предупреждения: Пиняев, 23, Мостовой, 25, Монтес, 44, Руденко, 45, Андерсон, 54.