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Гол Мостового принёс "Локомотиву" победу над "Балтикой"

Московский "Локомотив" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Железнодорожники в гостях минимально обыграли калининградскую "Балтику" в матче седьмого тура - 1:0.

Единственный мяч встречи был забит на 85-й минуте. Автором победного гола стал Андрей Мостовой, который перебрался в московский клуб несколько дней назад из "Зенита".

Чемпионат России

7 тур

Гол: Мостовой, 85.

"Балтика": Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Мурид (Беликов, 79), Мендель (Шильцов, 89), Титков (Муфи, 61), Поспелов (М. Петров, 46), Оффор (Хиль, 46).

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Ньямси (Погостнов, 60), Монтес (Ненахов, 46), Морозов, Бабкин, Бакаев (Комличенко, 74), Еремеев, Мостовой, Пиняев (Раков, 60), Руденко.

Предупреждения: Пиняев, 23, Мостовой, 25, Монтес, 44, Руденко, 45, Андерсон, 54.

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