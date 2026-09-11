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РодинаЗавершен

Булатов прокомментировал волевую победу "Крыльев Советов" над "Родиной"

Рулевой "Крыльев Советов" Сергей Булатов прокомментировал волевую победу над "Родиной" (2:1).
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Для самарцев этот успех стал первым на своём поле в нынешнем сезоне.

- Игра была эмоциональной, хорошо, что удалось переломить ход матча - волевые победы вдвойне дороги. В перерыве говорили, что у нас четыре раза в первом тайме мяч попал в штангу, ребятам сказали, что во втором тайме штанги раздвинут, и по итогу мяч залетел в конце матча, именно когда надо было. Соперник играл опасно, они тоже во втором тайме создавали опасность у наших ворот, было тревожно, рады, что ребята выдержали, и в последние моменты угроз не было, - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".

"Крылья Советов" набрали десять баллов и поднялись на девятую строчку, тогда как москвичи с четырьмя очками идут 14-ми после четвёртого поражения подряд.

16 сентября самарцы встретятся в гостях с "Локомотивом", а "Родина" сыграет дома с "Рубином".

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