Булатов прокомментировал волевую победу "Крыльев Советов" над "Родиной"

Рулевой "Крыльев Советов" Сергей Булатов прокомментировал волевую победу над "Родиной" (2:1).

Фото: ПФК "Крылья Советов"

- Игра была эмоциональной, хорошо, что удалось переломить ход матча - волевые победы вдвойне дороги. В перерыве говорили, что у нас четыре раза в первом тайме мяч попал в штангу, ребятам сказали, что во втором тайме штанги раздвинут, и по итогу мяч залетел в конце матча, именно когда надо было. Соперник играл опасно, они тоже во втором тайме создавали опасность у наших ворот, было тревожно, рады, что ребята выдержали, и в последние моменты угроз не было, - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".