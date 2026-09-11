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2 - 1 2 1
РодинаЗавершен

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Родиной"

Самарские "Крылья Советов" одержали домашнюю победу в матче 8 тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московской "Родиной" - волжане одержали победу со счетом 2:1. На 59-й минуте Иван Тимошенко вывел гостей вперед, однако через пять минут Мартин Крамарич сравнял счет, а за две минуты до конца основного времени Кирилл Столбов принес самарцам победу. Владислав Шитов отметился ассистентским дублем.

РПЛ, 8-й тур.

"Крылья Советов" 2:1 "Родина".

Голы: Крамарич, 64, Столбов, 88 - Тимошенко, 59.

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