Червиченко объяснил, почему "Зенит" должен победить "Локомотив"

- "Зениту" уже вообще просто некуда отступать. Если они не выиграют этот матч, дела уже будут совсем плохи. Мне кажется, "Зенит" всё-таки выиграет. Все же состав у них получше.
Если бразильцы не будут валять дурака, то они должны выиграть. Но в футболе бывает так, что порой происходит все с точностью до наоборот. Допустим, удачный выход "Локомотива" на контратаку, и "Зениту" придется отыгрываться. Любой расклад возможен, но, если говорим объективно, то "Зенит" должен побеждать. Если не победят, то будет очень большой разрыв с "Краснодаром", - сказал Червиченко.
Перед восьмым туром "Зенит" с 12 очками занимает пятое место в чемпионате России. "Локомотив" набрал шесть баллов и располагается на 13-й строчке.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info