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Червиченко объяснил, почему "Зенит" должен победить "Локомотив"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу матча восьмого тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
Червиченко отдаёт предпочтение сине-бело-голубым за счёт более сильного, по его мнению, состава.

- "Зениту" уже вообще просто некуда отступать. Если они не выиграют этот матч, дела уже будут совсем плохи. Мне кажется, "Зенит" всё-таки выиграет. Все же состав у них получше.

Если бразильцы не будут валять дурака, то они должны выиграть. Но в футболе бывает так, что порой происходит все с точностью до наоборот. Допустим, удачный выход "Локомотива" на контратаку, и "Зениту" придется отыгрываться. Любой расклад возможен, но, если говорим объективно, то "Зенит" должен побеждать. Если не победят, то будет очень большой разрыв с "Краснодаром", - сказал Червиченко.

Перед восьмым туром "Зенит" с 12 очками занимает пятое место в чемпионате России. "Локомотив" набрал шесть баллов и располагается на 13-й строчке.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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