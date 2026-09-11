"Зенит" пытался подписать Головина по инициативе Семака - источник

Зенит " рассматривал возможность приобретения Александра Головина у "Монако".

Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Андрей Бабич, особенно заинтересован в приглашении российского полузащитника был главный тренер петербуржцев Сергей Семак.



Наставник сине-бело-голубых хотел видеть 30-летнего хавбека в своей команде, однако до оформления перехода дело не дошло.



Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Его нынешний контракт с "Монако" действует до лета 2029-го, а рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро. В трёх матчах текущего сезона Лиги 1 россиянин отметился двумя результативными передачами.

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Монако