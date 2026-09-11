Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен

Заболотный - о Станковиче в "Спартаке": он начал лично оскорблять игроков

Бывший нападающий "Спартака" Антон Заболотный рассказал о сложной атмосфере в московской команде во время работы Деяна Станковича.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
По словам футболиста, Станкович мог негативно относиться к отдельным игрокам и позволял себе переходить на личные оскорбления.

- Станкович - человек настроения. Правда, если он тебя не взлюбил, его расположение вернуть тяжело? Невозможно. Такой человек. Он себя вел достаточно раскованно.

У человека высокая самооценка, и он, скорее всего, делал то, что он хотел. Он совершил одну ошибку: он пошел против коллектива и начал уже лично оскорблять игроков - так не делается, - сказал форвард на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

"Спартак" объявил о назначении Станковича в мае 2024 года, а непосредственно к работе с командой серб приступил с начала сезона-2024/25. Тренер покинул московский клуб в ноябре 2025 года - сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится