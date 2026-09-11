Заболотный - о Станковиче в "Спартаке": он начал лично оскорблять игроков

- Станкович - человек настроения. Правда, если он тебя не взлюбил, его расположение вернуть тяжело? Невозможно. Такой человек. Он себя вел достаточно раскованно.
У человека высокая самооценка, и он, скорее всего, делал то, что он хотел. Он совершил одну ошибку: он пошел против коллектива и начал уже лично оскорблять игроков - так не делается, - сказал форвард на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
"Спартак" объявил о назначении Станковича в мае 2024 года, а непосредственно к работе с командой серб приступил с начала сезона-2024/25. Тренер покинул московский клуб в ноябре 2025 года - сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.