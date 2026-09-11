Заболотный - о Станковиче в "Спартаке": он начал лично оскорблять игроков

Фото: ФК "Црвена Звезда"

У человека высокая самооценка, и он, скорее всего, делал то, что он хотел. Он совершил одну ошибку: он пошел против коллектива и начал уже лично оскорблять игроков - так не делается, - сказал форвард на ютуб-канале "Коммент.Шоу".