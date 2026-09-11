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"Самый несправедливый результат". Карпукас - о матче "Зенита" с ЦСКА

Полузащитник "Зенита" Артем Карпукас высказался о результате матча 7 тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Карпукаса, результат матча с ЦСКА - самый несправедливый в его карьере.

- Это, наверное, самый несправедливый результат из всех матчей, в которых я когда-либо принимал участие. В первом тайме мы точно должны были забивать, и не один раз.
Перед пенальти в наши ворота почему-то никто не обратил внимания на игру рукой футболиста ЦСКА, хотя мы сигнализировали об этом, - приводит слова Карпукаса пресс-служба петербуржцев.

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле уступил ЦСКА со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Соболев и Иван Обляков (дубль), забивший один из голов с пенальти.

После семи сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь баллов.

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