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ЦСКА может подписать бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" - источник

ЦСКА проявляет интерес к французскому нападающему Антони Марсьялю, который находится в статусе свободного агента.
Фото: Getty Images
По информации журналиста Анара Ибрагимова в телеграм-канале, московский клуб уже связался с представителями 30-летнего футболиста.

Последним клубом француза был мексиканский "Монтеррей", который он покинул после истечения контракта. Ранее Марсьяль выступал за "Монако" и "Манчестер Юнайтед".

ЦСКА после 7 туров имеет в активе 15 очков и идёт на второй строчке в турнирной таблице. В следующем туре московская команда примет дома "Рубин".

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