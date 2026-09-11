По информации журналиста Анара Ибрагимова в телеграм-канале, московский клуб уже связался с представителями 30-летнего футболиста.
Последним клубом француза был мексиканский "Монтеррей", который он покинул после истечения контракта. Ранее Марсьяль выступал за "Монако" и "Манчестер Юнайтед".
ЦСКА после 7 туров имеет в активе 15 очков и идёт на второй строчке в турнирной таблице. В следующем туре московская команда примет дома "Рубин".
ЦСКА может подписать бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" - источник
ЦСКА проявляет интерес к французскому нападающему Антони Марсьялю, который находится в статусе свободного агента.
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