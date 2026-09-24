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Руководство "Локомотива" утвердило нового спортивного директора - источник

Совет директоров "Локомотива" принял окончательное решение по новому спортивному директору клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, спортивным директором клуба станет Нариман Акавов. Помимо Дмитрия Ульянова, занимавшего эту должность с конца ноября 2022 года, "Локомотив" покинет весь спортивный отдел.

Ранее Акавов был шеф-скаутом в московских "Динамо" и "Спартаке".

На данный момент "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 7 очков в 9 матчах.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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