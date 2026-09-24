Пресс-служба "Рубина" объявила о подписании Эдди Сальседо в своем Telegram-канале. Соглашение игрока с командой рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
Последним клубом Сальседо был греческий "ОФИ Крит". На счету форварда 36 матчей, 13 голов и 3 результативные передачи в прошедшем сезоне. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Официально: "Рубин" подписал контракт с экс-форвардом "Интера"
Казанский "Рубин" объявил о подписании бывшего нападающего молодежных сборных Италии.
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