По информации источника, клуб могут покинуть Петров, Мелехин, Прохин, Сако, Игнатов, Бабакин, Лангович, Шанталий, Михайлов, Жбанов, Кучаев, Комаров, Титов, Шамонин, Роналдо, Сулейманов и Миронов.
Футболисты хотят, чтобы руководство выплатило долги по зарплате за июль и август, либо вернуло Джонатана Альбу на пост главного тренера. В противном случае игроки подадут заявление в палату РФС на расторжение контрактов.
На данный момент "Ростов" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в девяти встречах. Сегодня, 24 сентября, пресс-служба клуба объявила об уходе испанского специалиста Джонатана Альбы с поста главного тренера.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
17 футболистов готовы разорвать контракт с "Ростовом" - источник
"Ростов" может лишиться 17 футболистов в ближайшее время.
Фото: ФК "Ростов"