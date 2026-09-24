Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Австрия
21:45
ИзраильНе начат
Сербия
21:45
ГрецияНе начат
Косово
21:45
ИрландияНе начат
Португалия
21:45
УэльсНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Лихтенштейн
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
ДанияНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

17 футболистов готовы разорвать контракт с "Ростовом" - источник

"Ростов" может лишиться 17 футболистов в ближайшее время.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, клуб могут покинуть Петров, Мелехин, Прохин, Сако, Игнатов, Бабакин, Лангович, Шанталий, Михайлов, Жбанов, Кучаев, Комаров, Титов, Шамонин, Роналдо, Сулейманов и Миронов.

Футболисты хотят, чтобы руководство выплатило долги по зарплате за июль и август, либо вернуло Джонатана Альбу на пост главного тренера. В противном случае игроки подадут заявление в палату РФС на расторжение контрактов.

На данный момент "Ростов" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в девяти встречах. Сегодня, 24 сентября, пресс-служба клуба объявила об уходе испанского специалиста Джонатана Альбы с поста главного тренера.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • +13
  • Не нравится