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Джонатан Альба покидает пост главного тренера "Ростова" - источник

Джонатан Альба расторг контракт с "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, с Джонатаном Альбой была достигнута договоренность о расторжении контракта. Это вызвано тяжелым финансовым положением клуба. В связи с этим испанец отказался от компенсации за увольнение.

Джонатан Альба был главным тренером "Ростова" с февраля 2025 года, с 2018 года он входил в тренерский штаб южан и занимал должность аналитика. Ранее он занимал аналогичный пост в сборной Румынии.

После девяти сыгранных туров ростовчане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками в своем активе.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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