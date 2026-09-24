Джонатан Альба покидает пост главного тренера "Ростова" - источник

Джонатан Альба расторг контракт с "Ростовом".

Фото: ФК "Ростов"

По информации источника, с Джонатаном Альбой была достигнута договоренность о расторжении контракта. Это вызвано тяжелым финансовым положением клуба. В связи с этим испанец отказался от компенсации за увольнение.



Джонатан Альба был главным тренером "Ростова" с февраля 2025 года, с 2018 года он входил в тренерский штаб южан и занимал должность аналитика. Ранее он занимал аналогичный пост в сборной Румынии.



После девяти сыгранных туров ростовчане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками в своем активе.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.