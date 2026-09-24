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Карпин прокомментировал увольнение Альбы из "Ростова"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отставке своего ассистента Джонатана Альбы с поста главного тренера "Ростова".
Фото: РФС
Российский специалист рассказал, что еще вчера знал об уходе испанского специалиста из "Ростова".

"Удалось ли мне сегодня поговорить с Альбой после появившихся новостей об отставке? Я вчера разговаривал. Уже знал. Как мне эта новость? Как и вам.
Продолжит ли он работать в сборной? Да, конечно. Для сборной лучше, что он будет работать только там? Не думаю, что что-то изменится. Без разницы", - передает слова Карпина "Чемпионат".

Джонатан Альба был назначен главным тренером "Ростова" в конце февраля 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Сегодня, 24 сентября, пресс-служба клуба сообщила об отставке испанского специалиста.

Альба работает главным аналитиком в сборной России с лета 2021 года.

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