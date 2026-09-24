По информации источника, главным кандидатом на пост спортивного директора красно-зеленых является Нариман Акавов.
На данный момент эту должность в "Локомотиве" занимает Дмитрий Ульянов.
Ранее Акавов был главным скаутом в московских "Спартаке" (с августа по ноябрь 2020 года) и "Динамо" (с февраля 2021 по июнь 2023 года, а также с января 2025 по июнь 2026 года).
Стал известен главный кандидат на пост спортивного директора "Локомотива" - источник
Руководство "Локомотива" определилось с главным кандидатом на пост спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"