Булыкин - о ситуации в "Локомотиве": будем надеяться, что у руководства есть план

Фото: ФК "Локомотив"

Интересно, как сможет выбраться из этой ситуации " Локомотив ". Будем надеяться, что у руководства есть план, как преодолеть ситуацию, потому что она уже начинает накаляться. Психологически все это давит на команду.

- Хочется, чтобы до зимней паузы четко определилась группа лидеров. Но она в принципе уже определяется.Так что надо исправлять это. Тем более есть перерыв на матчи сборной. Но такая команда, как "Локомотив", не должна опускаться на дно таблицы, если даже продано много футболистов. Бывает, что в других клубах продают по два-три классных футболиста, но команда не теряет в качестве, - сказал Булыкин.В прошедшее трансферное окно "Локомотив" покинули Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Артем Карпукас и другие футболисты. На данный момент "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.