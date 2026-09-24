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Пименов назвал задачу "Факела" в текущем сезоне РПЛ

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о задачах команды в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Факел"
Спортивный директор воронежского клуба сообщил, что они должны финишировать минимум на 12-й строчке в РПЛ.

"Никто не может быть доволен нашим положением в турнирной таблице.

Мы должны быть гораздо выше, задача с начала сезона не менялась. Она предельно проста - "Факел" должен сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей.
Этот аспект не корректировался", - сказал Пименов Metaratings.

На данный момент "Факел" занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 3 очка в девяти матчах. Команда Олега Василенко не одержала ни одной победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений в чемпионате.

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