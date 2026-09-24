Пименов назвал задачу "Факела" в текущем сезоне РПЛ

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о задачах команды в текущем сезоне чемпионата России.

Фото: ФК "Факел"

Мы должны быть гораздо выше, задача с начала сезона не менялась. Она предельно проста - "Факел" должен сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей.