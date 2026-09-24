Орлов раскритиковал трёх легионеров "Зенита"

- Сколько уже времени прошло, а пользы-то никакой.
А если костяк российский в команде, то легионеры будут вынуждены показывать всё, на что способы, ради попадания в состав, - приводит слова Орлова Sport24.
Жерсон выступал за "Зенит" с июля 2025 года по январь 2026-го и провёл 15 матчей, забив два гола. Дуран находился в петербургском клубе на правах аренды с февраля по май 2026 года, сыграл девять встреч и отличился дважды. Фелипе Аугусто в текущем сезоне провёл за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.