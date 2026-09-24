Орлов раскритиковал трёх легионеров "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов назвал трёх легионеров, которые, по его мнению, не смогли в полной мере проявить себя в "Зените" за последние сезоны.

Фото: ФК "Зенит"





- Сколько уже времени прошло, а пользы-то никакой.

А если костяк российский в команде, то легионеры будут вынуждены показывать всё, на что способы, ради попадания в состав, - приводит слова Орлова



Жерсон выступал за " В этот список вошли Жерсон, Джон Дуран и нынешний нападающий петербургской команды Фелипе Аугусто.А если костяк российский в команде, то легионеры будут вынуждены показывать всё, на что способы, ради попадания в состав, - приводит слова Орлова Sport24 Жерсон выступал за " Зенит " с июля 2025 года по январь 2026-го и провёл 15 матчей, забив два гола. Дуран находился в петербургском клубе на правах аренды с февраля по май 2026 года, сыграл девять встреч и отличился дважды. Фелипе Аугусто в текущем сезоне провёл за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.