Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

Орлов раскритиковал трёх легионеров "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов назвал трёх легионеров, которые, по его мнению, не смогли в полной мере проявить себя в "Зените" за последние сезоны.
Фото: ФК "Зенит"
В этот список вошли Жерсон, Джон Дуран и нынешний нападающий петербургской команды Фелипе Аугусто.

- Сколько уже времени прошло, а пользы-то никакой.

А если костяк российский в команде, то легионеры будут вынуждены показывать всё, на что способы, ради попадания в состав, - приводит слова Орлова Sport24.

Жерсон выступал за "Зенит" с июля 2025 года по январь 2026-го и провёл 15 матчей, забив два гола. Дуран находился в петербургском клубе на правах аренды с февраля по май 2026 года, сыграл девять встреч и отличился дважды. Фелипе Аугусто в текущем сезоне провёл за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится