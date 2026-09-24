Вагнер Лав рассказал, как едва не покинул ЦСКА в 2005 году

- Это была самая моя большая глупость. За неделю до запланированного возвращения из отпуска я сказал, что хочу перейти в "Коринтианс". Но "Коринтианс" никакого предложения ЦСКА не делал.
А я же вёл себя некрасиво. Проведя непростой разговор, мы всё уладили, и мне разрешили ещё неделю побыть в Бразилии, но только при одном условии - я пообещал президенту выиграть Кубок УЕФА, - цитирует Вагнера пресс-служба ЦСКА.
В итоге форвард остался в армейской команде и помог ей выиграть Кубок УЕФА.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. 26 сентября в Москве состоится прощальный матч в честь бразильского нападающего.