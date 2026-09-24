Вагнер Лав рассказал, как едва не покинул ЦСКА в 2005 году

Вагнер Лав рассказал, как зимой 2005 года едва не покинул армейский клуб.

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А я же вёл себя некрасиво. Проведя непростой разговор, мы всё уладили, и мне разрешили ещё неделю побыть в Бразилии, но только при одном условии - я пообещал президенту выиграть Кубок УЕФА, - цитирует Вагнера пресс-служба ЦСКА.