Как информирует "Чемпионат", одним из дополнительных факторов возможного ухода специалиста называется увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова и шеф-скаута Сергея Литвинова.
Галактионов возглавляет "Локомотив" с ноября 2022 года. В декабре 2025-го стороны продлили соглашение до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне под руководством специалиста железнодорожники завоевали бронзовые медали РПЛ, однако нынешний чемпионат начали значительно хуже: после девяти туров команда набрала семь очков и занимает 14-е место.
Галактионов раздумывает над уходом из "Локомотива" - источник
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов рассматривает возможность расторжения контракта с московским клубом по семейным обстоятельствам.
Фото: ФК "Локомотив"