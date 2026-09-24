Представитель Дзюбы рассказал, из-за кого форвард не перешёл в "Спартак"

- Потенциально, наверное, было три команды, которые могли бы подписать Артема, с которыми велись, в той или иной степени глубины, переговоры. Две команды озвучивать не буду. Одна команда, в принципе, известная, это "Спартак".
И большинство людей в руководстве Лукойла, главного спонсора "Спартака", не возражали против этого трансфера. Единственный человек в "Спартаке", который был против, это спортивный директор Кахигао. Переход Артема не случился из-за вето спортивного блока, - цитирует агента "СЭ".
Дзюба остаётся без клуба после ухода из "Акрона" по окончании прошлого сезона. В сезоне-2025/26 38-летний нападающий провёл за тольяттинцев 28 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.