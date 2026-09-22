"Это не игрок европейского и даже турецкого уровня". Булатов - о Батракове в "Галатасарае"

Один из лучших центральных полузащитников в российской истории Виктор Булатов в интервью для Rusfootball.info оценил перспективы Алексея Батракова в "Галатасарае".
Фото: РФС / Сборная России
- Для этой позиции ему не хватает скоростно-силовых качеств, антропометрии. Изначально был скептически к этому переходу настроен. Для меня не удивительно, что он не вписывается.

Увы, это сегодня не игрок европейского и даже турецкого уровня.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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