"Это не игрок европейского и даже турецкого уровня". Булатов - о Батракове в "Галатасарае"

Один из лучших центральных полузащитников в российской истории Виктор Булатов в интервью для Rusfootball.info оценил перспективы Алексея Батракова в "Галатасарае".

Фото: РФС / Сборная России

- Для этой позиции ему не хватает скоростно-силовых качеств, антропометрии. Изначально был скептически к этому переходу настроен. Для меня не удивительно, что он не вписывается.



Увы, это сегодня не игрок европейского и даже турецкого уровня.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info